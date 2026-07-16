Шестой день в Карелии: от ревущей Ляскельской ГЭС до живой души деревни Кинерма

Иногда самый ценный опыт приходит не через строгий план, а через готовность поддаться моменту. Ты можешь скрупулезно выстраивать маршрут, но именно внезапный поворот на неизвестной развилке способен перевернуть всё восприятие.
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