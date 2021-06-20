Аргументы недели

97 504 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Ну вот ами напрашиваются, а давайте поддержим басков пусть они дадут Испанской короне просраться....Испанский военный...
  • Николай Зайчиков
    Давно пора уничтожить этот нарыв пока он не прорвался и не затопил Россию гноемВоенный аналитик ...
  • вячеслав харченко
    Так щастье будет определенным кругам, дурь попрет через их руки напрямки, это не дипсамолетом кокс в чемоданах возить...Военный аналитик ...

Поставки российских вакцин от COVID-19 осуществили в дипмиссии в 82 странах

Разработанные российскими специалистами вакцины от коронавирусной инфекции до настоящего времени доставили в диппредставительства РФ в 82 государствах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх