Саммит обречённого Запада

Юрий Ильинов

Проще, чем вы думаете! Как может начаться ядерная война Политолог Ростислав Ищенко объяснил опасность начала ядерной войны, которую эксперт считает весьма существенной. «Есть люди, которые считают, что ни Россия, ни США никогда не нанесут ядерный удар. Есть те, кто считает, что США могут ударить по РФ ядерным оружием, но Россия никогда по Штатам его не применит. Есть даже те, кто считает, что Россия может ударить по кому угодно, а по ней никто не ответит. Потому что все будут бояться. И, скорее всего, все эти люди ошибаются. Потому что никто не хочет ни по кому наносить ядерный удар, но может быть просто вынужден это сделать. Никому не нужна война. Все всегда предпочитают решить дело миром. Но иногда бывает так, что люди, не желающие войны и имеющие теоретическую возможность ее избежать, оказавшись в плену амбиций и сети провокаций, развязывают войну даже понимая, что им ее не выиграть», говорит эксперт. По словам Ищенко, вопрос начала ядерной войны — это в определенной степени случайность. Сейчас, подчеркивает аналитик, уровень международного противостояния делает ядерную войну возможной в абсолютно любой момент. В качестве примера он привел компьютерный сбой в системе предупреждения о ракетном нападении, который может привести к ответному удару. «Чем выше уровень напряженности и ниже уровень доверия друг другу, тем опаснее ситуация. Тем более, что сейчас время полета ракет до целей сократилось. Например, компьютер показал предупреждение о ракетном нападении. Какое-то время вам надо чтобы сориентироваться. Это секунд 40. Дальше вы докладываете наверх. Пока эта информация доберется до президента, то пройдет 2–3 минуты, если не больше. Он тоже человек. Мало-ли где в этот момент глава государства может оказаться. В общей сложности вот уже прошло пять минут с момента выдачи системой сигнала о нападении. Дальше вам надо созвониться по горячей линии с той стороной и спросить — действительно ли от них стартовали ракеты, или это какой-то сбой? И вам, допустим, там говорят, что все нормально, все ракеты в шахтах, ничего не стартовало. А ваш компьютер показывает, что ракеты уже подлетают. Вот 10 минут уже прошло. Вам надо принимать решение: отвечать или поверить той стороне. Допустим, вы поверили. А вдруг вас обманули?», объясняет важность доверия Ищенко. Он напоминает, что подобные ситуации возникали во времена холодной войны, однако уровень доверия между СССР и США был больше, да и ядерные арсеналы были значительно крупнее. «Тогда все знали, что есть система „мертвая рука“ и ответный удар будет гарантированным. Сейчас оружия меньше и за счет первого пропущенного удара ядерный арсенал атакованной страны можно значительно уполовинить. А потом что-то взлетит, что-то не взлетит, что-то собьют системы ПРО, что-то долетит. Глядишь, и долетело не так много. Вот так можно ядерную войну и выиграть», объясняет политолог. Ростислав Ищенко подчеркивает, что именно низкий уровень доверия между друг другом сейчас подталкивает к принятию решения об ударе в невыясненной ситуации. «То есть, если ситуация непонятна, то лучше ударить в ответ, чем пропустить удар. Именно поэтому опасность ядерного конфликта сейчас резко повышена», заключил эксперт.