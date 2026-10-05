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Мария Стерникова, Шурочка из «Гостьи из будущего»: цыганка напророчила ей три брака — и не ошиблась

Мария Стерникова, Шурочка из «Гостьи из будущего»: цыганка напророчила ей три брака — и не ошиблась

Школьную медсестру Шурочку в «Гостье из будущего» не назовешь главной героиней: пара эпизодов в начале, уставший взгляд, строгий пучок на затылке.

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