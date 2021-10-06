Цукерберг опроверг обвинения о том, что Facebook ставит прибыль выше безопасности

ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг отверг обвинения, что соцсеть ставит прибыль выше безопасности пользователей.
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