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SHOT: Юлия Высоцкая потеряла 8 млн рублей на «умной доставке» продуктов

SHOT: Юлия Высоцкая потеряла 8 млн рублей на «умной доставке» продуктов

Компания «умной доставки» продуктов Юлии Высоцкой понесла убытки, превышающие 8 млн рублей. На протяжении своей трехлетней истории кулинарный стартап каждый год заканчивал с убытком, сообщает Telegram-канал SHOT.

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