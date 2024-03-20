SHOT: Юлия Высоцкая потеряла 8 млн рублей на «умной доставке» продуктов

Компания «умной доставки» продуктов Юлии Высоцкой понесла убытки, превышающие 8 млн рублей. На протяжении своей трехлетней истории кулинарный стартап каждый год заканчивал с убытком, сообщает Telegram-канал SHOT.
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