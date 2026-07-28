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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Выдренков об обмене: «Рад оказаться в «Тракторе». Это клуб с большой историей и целями. Надеюсь, будем вместе добиваться новых высот»

Защитник Иван Выдренков высказался о своем обмене из СКА в «Трактор». – Как ты воспринял переход в Челябинск? – Очень рад оказаться в « Тракторе ».

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