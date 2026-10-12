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Топ-5 фруктов и ягод, которые защищают ваше сердце — секреты кардиолога!

Вы когда-нибудь задумывались, какие фрукты и ягоды могут стать вашими лучшими союзниками в борьбе за здоровье сердца? Кардиолог Хосе Абеллан-Алеман, известный своими экспертными рекомендациями, поделился удивительными фактами о том, как обычные продукты могут защитить ваше сердце.

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