Топ-5 фруктов и ягод, которые защищают ваше сердце — секреты кардиолога!

Вы когда-нибудь задумывались, какие фрукты и ягоды могут стать вашими лучшими союзниками в борьбе за здоровье сердца? Кардиолог Хосе Абеллан-Алеман, известный своими экспертными рекомендациями, поделился удивительными фактами о том, как обычные продукты могут защитить ваше сердце.