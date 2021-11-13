https://x-files 9 загадочных вещей внеземного происхождения Некоторые утверждают, что инопланетные формы жизни посещали нашу планету на протяжении всего ее существования и во все времена оставляли следы своих посещений.
9 загадочных вещей внеземного происхождения
Комментарии
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Юрий Ильинов
Посмотрите, какое прекрасное произведение искусства я нашла в ленте френдессы. Спасибо, Ира. В древнеиндийских священных текстах (пуранах) есть упоминание об асуре (демоне), который имел способность принимать форму апсары, небесной танцовщицы. Асуру в форме апсары были открыты врата всех царств, что делало его идеальным шпионом. Мастер гениально отобразил эту особенность и напомнил, что даже самое милое с виду существо в реальности может оказаться демоном-оборотнем. Далее текст из поста френдессы (отредактировано). =====Это, вероятно, одна из самых необычных скульптур. Хранится она в музее Салар Джунг в Хайдарабаде, Индия. Особенностью ее является то, что с одной стороны мужчина, а с другой — женщина. Она высечена из цельного куска древнейшего дерева Сикомор. Позади двойной статуи специально разместили огромное зеркало, чтобы видеть два изображения одновременно, и иметь возможность оценить безупречное мастерство автора.=====
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