9 загадочных вещей внеземного происхождения

Юрий Ильинов

Посмотрите, какое прекрасное произведение искусства я нашла в ленте френдессы. Спасибо, Ира. В древнеиндийских священных текстах (пуранах) есть упоминание об асуре (демоне), который имел способность принимать форму апсары, небесной танцовщицы. Асуру в форме апсары были открыты врата всех царств, что делало его идеальным шпионом. Мастер гениально отобразил эту особенность и напомнил, что даже самое милое с виду существо в реальности может оказаться демоном-оборотнем. Далее текст из поста френдессы (отредактировано). =====Это, вероятно, одна из самых необычных скульптур. Хранится она в музее Салар Джунг в Хайдарабаде, Индия. Особенностью ее является то, что с одной стороны мужчина, а с другой — женщина. Она высечена из цельного куска древнейшего дерева Сикомор. Позади двойной статуи специально разместили огромное зеркало, чтобы видеть два изображения одновременно, и иметь возможность оценить безупречное мастерство автора.=====