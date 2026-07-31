‌В озере Круглое в Тюмени зафиксирован массовый замор рыбы — власти привлекают добровольцев вместо спецслужб

Массовая гибель рыбы в водоемах Тюменской области, впервые зафиксированная в середине июля на Андреевском озере, к концу июля охватила реку Туру и прилегающие акватории, включая озеро Круглое в парке Гагарина, неподалеку от которого ведется строительство межвузовского кампуса.