‌В озере Круглое в Тюмени зафиксирован массовый замор рыбы — власти привлекают добровольцев вместо спецслужб

Массовая гибель рыбы в водоемах Тюменской области, впервые зафиксированная в середине июля на Андреевском озере, к концу июля охватила реку Туру и прилегающие акватории, включая озеро Круглое в парке Гагарина, неподалеку от которого ведется строительство межвузовского кампуса.
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