В ходе акции стражи правопорядка и ветераны органов внутренних дел Ленинградской области дарят новогодние чудеса и улыбки взрослым и детям, принимают участие во встречах и праздниках

Ежегодно МВД России проводит добрую новогоднюю акцию «Полицейский Дед Мороз». В ходе акции стражи правопорядка дарят новогодние чудеса и улыбки взрослым и детям, принимают участие во встречах и праздниках.
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