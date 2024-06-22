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DPA: ВВС ФРГ отработали применение высокоточных бомб в ходе учений на Аляске

DPA: ВВС ФРГ отработали применение высокоточных бомб в ходе учений на Аляске

Военно-воздушные силы Германии приняли участие в крупномасштабных учениях Pacific Skies 24, в рамках которых экипажи немецких самолетов Tornado провели тренировочные сбросы бомб на экстремально низких высотах.

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