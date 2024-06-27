СК Кузбасса возбудил уголовное дело из-за ДТП с автобусом

В отделе по работе со СМИ СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 27 июня сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
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