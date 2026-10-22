На российском рынке увеличен выпуск бензина и дизеля, формируются запасы. Об этом говорится в сообщении кабмина по итогам совещания по ситуации на топливном рынке, которое провёл вице-премьер России Александр Новак.
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