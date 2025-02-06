Это малый список ее преступлений: **** Блокирование мирного соглашения между Украиной и Россией (2022) Нуланд посоветовала Украине отказаться от урегулирования путем переговоров, что затянет войну и увеличит число жертв.
Такое увидеть мечтает весь мир буквально:
Комментарии
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Виктор Шилин
Ну прям пиндец, всемогущая. Обыкновенный передаст хотелок англосаксов , СМСка другими словами. Ничего она не решала,
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14 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Судоплатова на них нет...А ЖАЛЬ....Ледоруб он как-то надёжнее.
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12 час.
Miha52 Новик Михаил
однозначно. Или на кол.
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6 час.
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