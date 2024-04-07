Посол РФ в Париже выразил обеспокоенность «стратегической неопределенностью» Макрона

Россия не собирается развязывать военный конфликт с НАТО, но позиция, занятая президентом Франции Эммануэлем Макроном в отношении конфликта на Украине, вынуждает Москву рассматривать худшие сценарии развития ситуации.
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