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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крис Дуарте выйдет в старте «Сакраменто» в предсезонном матче против «Голден Стэйт»

Крис Дуарте начнет предсезонную игру против «Голден Стэйт» в стартовом составе «Сакраменто», сообщает обозреватель Джеймс Хэм со ссылкой на главного тренера Майка Брауна.

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