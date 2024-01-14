Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения жилищных прав жителей Омской области

В социальных медиа распространяется информация о том, что в Омской области местные жители вынуждены проживать в многоквартирном доме, регулярно страдающем от коммунальных аварий – постоянных прорывов труб.
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