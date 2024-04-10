Рыжее комбо: котов из приюта привезут в торговый центр для поиска хозяев

Кошек и собак из приютов раздадут в торговом центре в Академгородке в ближайшую субботу. 13 апреля в торговом центре «Эдем» в Академгородке пройдет ставшая традиционной ярмарка-раздача животных «День Хвоста».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии