В 58 лет не стало Анфисы Резцовой: Как уходила олимпийская легенда

В возрасте 58 лет скончалась двукратная Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.Первая в истории зимних Олимпийских игр чемпионка сразу в двух дисциплинах: лыжных гонках и биатлоне - Анфиса Чехова ушла из жизни на 59-м году.