«Благородное сердце и дух воина». Почему сын замглавы ЦРУ воевал за Россию

«С огромной скорбью семья Глосс сообщает о потере любимого сына и брата Майкла Александра Глосса. Майкл родился в спешке, снежным вечером 4 декабря 2002 года, и прожил короткую, но невероятно чудесную жизнь, пока его не покинул этот мир во время путешествий за границу.