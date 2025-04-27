«Благородное сердце и дух воина». Почему сын замглавы ЦРУ воевал за Россию

«С огромной скорбью семья Глосс сообщает о потере любимого сына и брата Майкла Александра Глосса. Майкл родился в спешке, снежным вечером 4 декабря 2002 года, и прожил короткую, но невероятно чудесную жизнь, пока его не покинул этот мир во время путешествий за границу.
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