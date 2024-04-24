Путин назвал защиту информационной сферы актуальной для всех стран

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность защиты информационной сферы от угроз, отметив, что это актуальная проблема для всех государств и имеет большое значение для обеспечения национальной безопасности, развития экономики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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