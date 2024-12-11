Словакия поддержала мирный план Бразилии и Китая по Украине

Фицо: Словакия поддержит бразильско-китайский план урегулирования на Украине Словакия поддержит выработанный Бразилией и Китаем план урегулирования украинского конфликта всеми имеющимися возможностями, заявил словацкий премьер Роберт Фицо после переговоров с исполняющим обязанности главы Бразилии Жералду Алкмином, сообщает TASR.
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