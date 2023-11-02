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Магазины Adidas могут открыться в России под новым названием

Магазины Adidas могут открыться в России под новым названием

Товар подорожает в пределах 20% Магазины бренда Adidas, который покинул российский рынок в марте 2022 года, могут открыться в РФ под новым названием весной 2024-го, сообщила агентству ТАСС руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров Наталия Кермедчиева.

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