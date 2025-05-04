Илон Маск заявил о скором испытании нейроимпланта для слепых

Глава компании Neuralink Илон Маск сообщил, что в течение ближайшего года планируется провести первые операции по вживлению мозгового импланта Blindsight, предназначенного для восстановления зрения у слепых людей.
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