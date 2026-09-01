Липецкие врачи провели сложную операцию 66-летней женщине с редким заболеванием

В Липецке онкологи и гинекологи прооперировали 66-летнюю женщину с редким синдромом Гийена – Барре. Любое хирургическое вмешательство при таком диагнозе могло спровоцировать параличОнкологи областного онкодиспансера и гинекологи Липецкой областной клинической больницы совместно прооперировали 66-летнюю женщину с редким аутоиммунным заболеванием.