⚡️ Власти Крыма поздравили всех причастных с Днём Сил специальных операций России «В истории российского Крыма ССО сыграли особую роль.
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⚡️ Власти Крыма поздравили всех причастных с Днём Сил специальных операций России «В истории российского Крыма ССО сыграли особую роль.