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Осенью в моду войдут яркие оттенки, тонкая талия и узкие брюки

Осенью в моду войдут яркие оттенки, тонкая талия и узкие брюки

Осенью 2026 года в одежде будут актуальны глубокие и яркие цвета, приталенные силуэты и фактурные материалы.

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