В Республике Марий Эл полицейские приняли участие в Республиканском родительском форуме «Ребенок в современном мире»

Форум прошел на базе средней общеобразовательной школы № 32 г.Йошкар-Олы. В мероприятии приняли участие представители Министерства образования и науки Республики Марий Эл, Министерства внутренних дел, родители обучающихся образовательных организаций, руководители и члены общественных родительских организаций, общественно-профессиональных сообществ, представители вузов, колледжей, реализующих программы подготовки педагогических кадров, а также духовенство.