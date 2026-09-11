БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сводки СВО, 7 сентября, главное: Успешный штурм Доброполья, удушение ВСУ в Орехове

Сводки СВО, 7 сентября, главное: Успешный штурм Доброполья, удушение ВСУ в Орехове

1656-й день спецоперации. Американские СМИ сообщили о жесткой позиции Москвы из-за превосходства ВС РФ на поле боя Радомир Маркуш Фото: z.

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