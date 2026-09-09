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Джастин Гейджи: «Отмазка Царукяна перед боем с Махачевым – бред. Как можно повредить спину, сгоняя вес? Надеюсь, Руффи хорошенько попадет по Арману»

Джастин Гейджи считает, что Арман Царукян отказался от боя с Исламом Махачевым из-за неудачной сгонки веса.

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