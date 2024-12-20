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Царьград

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Небензя пообещал ответ России за обстрел Рыльска: "Не заставит себя ждать"

Небензя пообещал ответ России за обстрел Рыльска: "Не заставит себя ждать"

Постпред России в ООН Василий Небензя пообещал, что ответ России за обстрел Рыльска в Курской области "не заставит себя ждать".

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