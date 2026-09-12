У войны людей со Зверем много несколько фронтов. На днях активизировались боевые действия на одном из таких фронтов - йеменском:Ну, а сегодня сообщили, что слен политбюро йеменского движения мятежников-хуситов Хузам аль-Асад заявил о завершении военной операции на западе Йемена по установлению контроля над территориями и районами, прилегающими к Баб-эль-Мандебскому проливу.