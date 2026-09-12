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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Активизация ещё на одном фронте войны со Зверем...

Активизация ещё на одном фронте войны со Зверем...

У  войны  людей  со  Зверем много  несколько   фронтов.   На  днях активизировались  боевые  действия  на  одном из  таких фронтов -  йеменском:Ну, а  сегодня  сообщили, что слен политбюро йеменского движения мятежников-хуситов Хузам аль-Асад заявил о завершении военной операции на западе Йемена по установлению контроля над территориями и районами, прилегающими к  Баб-эль-Мандебскому проливу.

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