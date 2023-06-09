Минобрнауки Татарстана закажет робототехнические наборы для 65 школ

Министерство образования и науки Татарстана хочет приобрести робототехнические наборы в рамках реализации мероприятия «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».
Министерство образования и науки Татарстана хочет приобрести робототехнические наборы в рамках реализации мероприятия «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».
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