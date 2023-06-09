smi.today

4 381 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иовенко
    Как обычно, всегда говорю, сам расхерачишься, туда тебе и дорога, но на хера за собой тащить своё окружение, тем боле...На Ставрополье в ...
  • Vitaly Arkhipov
    Что за бред ? Сколько у нас на руках купленных документов,лицензий,разрешений и т.д. Будут еще на собаку. А может в с...Запретить и все. ...
  • олег олейник
    Надо не только не надеяться , а постоянно помнить , что Запад и США это постоянные и упёртые враги России ! Всегда бы...Лукашенко заявил,...

Минобрнауки Татарстана закажет робототехнические наборы для 65 школ

Минобрнауки Татарстана закажет робототехнические наборы для 65 школ

Министерство образования и науки Татарстана хочет приобрести робототехнические наборы в рамках реализации мероприятия «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх