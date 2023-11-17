Захарова: РФ проведет Игры дружбы согласно международным правилам

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в своем Telegram-канале высказалась касательно заявления генерального директора WADA Оливье Ниггли об Играх дружбы, который накануне сказал, что РФ не имеет права организовывать Игры дружбы.
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