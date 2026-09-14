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North Korea touts 'huge destructive power' of combined firing drill

North Korea conducted a "joint firepower attack drill" involving long-range artillery, missiles and drones over the weekend, state-run media reported Monday.

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