North Korea touts 'huge destructive power' of combined firing drill

North Korea conducted a "joint firepower attack drill" involving long-range artillery, missiles and drones over the weekend, state-run media reported Monday.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым