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Царьград

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Baza: Модульные дома в России начинают разрушаться через 2–3 года после постройки

Baza: Модульные дома в России начинают разрушаться через 2–3 года после постройки

Что происходит с модульными домами в России?Трендовые модульные дома, набирающие популярность в России, обернулись для собственников разочарованием.

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