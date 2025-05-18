Полицейские вывели с избирательного участка кандидата в президенты Румынии

REUTERS/Stoyan Nenov Полиция вывела кандидата в президенты Румынии Джордже Симиона и фаворита отмененной в прошлом году гонки за пост главы государства Кэлина Джеорджеску с избирательного участка в Могошоая в пригороде Бухареста.
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