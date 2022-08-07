Премьер Израиля Лапид констатировал достижение целей в рамках операции «Рассвет»

Swen Pfortner/dpa/Global Look Press Израиль достиг своих целей в рамках операции «Рассвет». Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на премьер-министра Яира Лапида.
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