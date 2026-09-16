Миронов предложил удвоить земские выплаты врачам и фельдшерам

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил увеличить выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в два раза, а затем ежегодно индексировать их на уровень инфляции.
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