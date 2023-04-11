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Директор ЦРУ Бернс назвал "очень досадной" утечку секретных документов Пентагона

Директор ЦРУ Бернс назвал "очень досадной" утечку секретных документов Пентагона

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что считает "очень досадной" утечку в СМИ секретных документов Пентагона, добавив, что американское правительство относится к сложившейся ситуации очень серьезно.

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