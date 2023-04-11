Директор ЦРУ Бернс назвал "очень досадной" утечку секретных документов Пентагона

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что считает "очень досадной" утечку в СМИ секретных документов Пентагона, добавив, что американское правительство относится к сложившейся ситуации очень серьезно.
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что считает "очень досадной" утечку в СМИ секретных документов Пентагона, добавив, что американское правительство относится к сложившейся ситуации очень серьезно.
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