В Госдуме просят высказаться Минпросвещения по поводу квадробинга

Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, направила запрос министру просвещения России Сергею Кравцову с просьбой озвучить позицию ведомства по вопросу квадробинга, пишет РИА Новости.
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