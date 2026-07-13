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Татар-информ

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В Набережных Челнах представили нового начальника городского управления МЧС

В Набережных Челнах представили нового начальника городского управления МЧС

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании представил нового начальника Управления МЧС Республики Татарстан по муниципальному образованию город Набережные Челны.

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