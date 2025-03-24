От кино до моды: как Якутия развивает креативные индустрии и покоряет международные рынки

Якутия, известная своими алмазами и суровыми морозами, активно развивает креативную экономику. Регион уже добился заметных успехов в кино, анимации, видеоиграх и моде, а местные проекты завоевывают не только российский, но и международный рынок.
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