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Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России выявлено хищение активов инвестиционной компании при проведении процедуры банкротства

Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России выявлено хищение активов инвестиционной компании при проведении процедуры банкротства

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлены факты мошенничества в особо крупном размере, а также фальсификации доказательств.

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