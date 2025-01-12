НАТО следует немедленно начать переговоры с Россией по вопросам безопасности. С таким призывом в социальной сети X к альянсу обратился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
На Западе призвали НАТО немедленно начать переговоры с Россией
Комментарии
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Eduard
НАТО нас обманула,когда стала приблежаться к нашим границам! Мы Варшавский блок разрущили поверив обещаниям о "Ненападении".Как и в случае с Гитлером СССР тоже подписывли "Пакт о ненападении",но Германия напала как вы знаете!
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18 час.
Eduard
Посмотрим!
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18 час.
Андрей
Только полная капитуляция Украины на условиях России!!!
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17 час.
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