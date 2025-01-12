На Западе призвали НАТО немедленно начать переговоры с Россией

Eduard

НАТО нас обманула,когда стала приблежаться к нашим границам! Мы Варшавский блок разрущили поверив обещаниям о "Ненападении".Как и в случае с Гитлером СССР тоже подписывли "Пакт о ненападении",но Германия напала как вы знаете!