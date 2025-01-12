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На Западе призвали НАТО немедленно начать переговоры с Россией

На Западе призвали НАТО немедленно начать переговоры с Россией

НАТО следует немедленно начать переговоры с Россией по вопросам безопасности. С таким призывом в социальной сети X к альянсу обратился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

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Комментарии
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Eduard
НАТО нас обманула,когда стала приблежаться к нашим границам! Мы Варшавский блок разрущили поверив обещаниям о &quot;Ненападении&quot;.Как и в случае с Гитлером СССР тоже подписывли &quot;Пакт о ненападении&quot;,но Германия напала как вы знаете!
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18 час.
Eduard
Посмотрим!
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18 час.
Андрей
Только полная капитуляция Украины на условиях России!!!
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17 час.

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