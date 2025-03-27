Мошенники стали чаще создавать видеокружки для обмана доверчивых пользователей в мессенджерах

Злоумышленники в России стали чаще использовать видеокружки, чтобы обмануть контакты жертвы. Они звонят жертве, записывают видео, из которого потом делают видеокружок и рассылают контактам для доказательства реальности пользователя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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