В Бобруйском лесхозе обсуждали планы на ближайшее будущее.

15 января в Бобруйском лесхозе прошло производственное совещание при участии начальника управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь Дмитрия Торчика и начальника управления производства и реализации продукции ведомства Андрея Мацкевича.
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