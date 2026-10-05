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Царьград

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В Неве 6 октября уровень воды достигнет метра из-за циклона

В Неве 6 октября уровень воды достигнет метра из-за циклона

Синоптики прогнозируют подъём воды в Неве до метра и выше 6 октября из-за усиления западного ветра, вызванного циклоном из Северной Атлантики.

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