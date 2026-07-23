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Названы самые дорогие футболисты мира по итогам ЧМ-2026. Об этом сообщает портал Transfermarkt. Футболисты сборных Испании и Норвегии Ламин Ямаль и Эрлинг Холанд побили мировой рекорд трансферной стоимости.