Названы самые дорогие футболисты мира по итогам ЧМ-2026. Об этом сообщает портал Transfermarkt. Футболисты сборных Испании и Норвегии Ламин Ямаль и Эрлинг Холанд побили мировой рекорд трансферной стоимости.
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